Muğla merkezli 24 ildeki

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 24 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.U. ve H.Z.G. tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 ilde 7 Haziran'da 49 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 zanlı gözaltına alınmış, adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Geçen hafta adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.