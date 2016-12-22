Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Muğla merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Muğla'nın Milas ilçesiyle Aksaray ve Mersin'de yapılan operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S, E.Ç, Ö.Ö, M.B, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, H.İ.Ö, adli kontrol şartıyla, .B. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile Aksaray ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Milas'ta 4, Aksaray ve Mersin'de de birer kişi gözaltına alınmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MilasMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.