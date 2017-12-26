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Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu

- Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçeleri ile İzmir, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonda fuhuş ve insan ticareti yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı

Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş ve insan ticareti operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütlü suç olarak fuhuş ve insan ticaretiyle mücadele amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Muğla'nın Bodrum ve Yatağan ilçeleri ile İzmir, Van ve Yalova'da fuhuş ve insan ticareti yaptıkları belirlenen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan örgüt lideri Ö.K’nın üst aramasında, suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 18 bin 500 lira, 450 dolar, 435 avro, 2 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.

Operasyonda fuhuş ve insan ticareti suçlarında kullanıldığı belirlenen 7 yabancı uyruklu kadın ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Firari bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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