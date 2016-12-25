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Muğla ve Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonları

- Fethiye ve Manavgat ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 348 kaçak göçmen yakalandı

Muğla ve Antalya'da göçmen kaçakçılığı operasyonları

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Antalya'nın Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 348 kaçak göçmen yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir süredir göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip edilen "Hebat Allah" isimli sac tekneye, Muğla'nın Fethiye ilçesi Tavşan adasının 1,5 deniz mili batısında Sahil Güvenlik botu tarafından operasyon düzenlendiği belirtildi.

"Tekne ateşli silah kullanılmadan ancak önleyici gemi manevraları ve basınçlı su sıkılarak durdurulmuştur." denilen açıklamada, yapılan kontrollerde Suriye uyruklu 148 göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişinin yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan göçmenlerin ve teknenin, Sahil Güvenlik botları nezaretinde Fethiye Limanına götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Katrancı Adası Kuzeyi Çığlık Koyu sahilinde bahse konu tekneye binmek üzere bekleyen 112 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 10 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığına Manavgat ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde ihbar yapıldığı, Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketsiz haldeki ahşap tekne içerisindeki Suriye uyruklu 88 kaçak göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

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