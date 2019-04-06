Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya EWE mersin
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

- Meteorolojiden Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça, Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu

Muğla ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde bugün öğleden sonra etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Türkiye genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Bolu, Malatya ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Muğla ve Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekiyor.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AydınBodrumDatçaDidimKuşadasıMarmarisMeteoroloji Genel MüdürlüğüMuğlaYağış Uyarısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5