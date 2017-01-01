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Muğla ve Bodrum'da yılbaşı kutlaması

- Muğla ve turistik ilçelerinde vatandaşlar yeni yılı soğuk havaya rağmen aileleriyle meydanlarda karşıladı - Turistik merkezlerde bazı vatandaşlar da sanatçıların sahne aldığı eğlence mekanlarında yeni yılı karşıladı

Muğla ve Bodrum'da yılbaşı kutlaması

MUĞLA (AA) - Muğla ve turistik ilçelerinde vatandaşlar yeni yılı, soğuk havaya rağmen aileleriyle meydanlarda karşıladı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da, soğuk havaya rağmen yılbaşı dolayısıyla ilçe halkı ve tatilciler, Bodrum Belediye Meydanı, Neyzen Tevfik ve Cumhuriyet caddelerinde yoğunluğa neden oldu.

Bazıları dünyaca ünlü Bodrum Barlar Sokağı'nda eğlenirken, birçok kişi de yeni yılın ilk dakikalarını Bodrum Belediye Meydanı'nda girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar da açık olan eğlence mekanlarında oturarak yeni yılı karşıladı.

Yeni yıla aileleriyle birlikte giren vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Meydanda yılbaşını karşılayanlardan Yasin Yeniceoğlu, yeni yılın herkese mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Yeniceoğlu, "Bugüne özel ailemizle geldik. Herkesin mutlu bir yıl geçirmesini diliyorum." dedi.

Nil Özgel de 2016 yılının kötü geçtiğini belirterek, yeni yılın daha iyi ve huzurlu geçmesini diledi.

Yeni yılın ilk dakikalarında meydanda Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de ilgiyle izlendi.

Menteşe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarını sevdikleriyle birlikte geçirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak süslenen ve ışıklandırılan alanda bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar yeni yılı şarkılar söyleyerek karşıladı.

Öte yandan, Muğla'nın diğer turistik ilçeleri Marmaris ve Fethiye'de de vatandaşlar yılbaşını bar ve restoranlarda kutlamayı tercih etti.

Vatandaşlar ve tatilciler Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda yeni yılı havai fişek gösterileri ile karşıladı.

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