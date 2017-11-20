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Muğla'da 4 milyon liralık telefon dolandırıcılığı

- Muğla'nın Ula ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Alman uyruklu Türk vatandaşı yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran ve son taksit olan bir milyon lirayı almaya gelen kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

Muğla'da 4 milyon liralık telefon dolandırıcılığı

MUĞLA (AA) - Ula ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp Alman uyruklu Türk vatandaşı yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran ve son taksit olan bir milyon lirayı almaya gelen kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi’nde yaşayan Alman uyruklu Türk vatandaşı H.C.H. (70) isimli yaşlı kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı.

Dolandırıcılar, yaşlı kadına FETÖ terör örgütünün kimlik bilgilerini ele geçirdiğini, yardımcı olmak istediklerini, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına kadar bütün talimatları yerine getirmesini, üzerindeki ve hesabındaki paraları operasyon tamamlanıncaya kadar kendilerine teslim etmelerini istedi.

Operasyonun tamamlanmasından sonra parayı tekrar iade edeceklerini söyleyen dolandırıcılar bir ay içerisinde üç defa Akçapınar Mahallesi'ne gelerek kadından 3 milyon lira aldı.

Dolandırıcıların son taksiti almak için tekrar geleceklerini telefonla bildirmeleri üzerine durumdan şüphelenen yaşlı kadın, olayı jandarmaya bildirdi.

Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dolandırıcıların yakalanması için Akçapınar’daki yaşlı kadının evinde ve çevre evlerde önlem alarak şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekipler yaşlı kadından son taksidini almak için gelen A.K’yi evde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. A.K’nin üst aramasında bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Dolandırıların yaşlı kadından parayı tek seferde çekip dikkat çekmemek için 4 eşit takside böldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde kendisinin parayı almak için Şanlıurfa’dan geldiğini ve dayılarının gönderdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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