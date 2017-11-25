Muğla'da 5,1 büyüklüğündeki deprem

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, 25 haneli kırsal Arıcılar Mahallesi'nde hasara yol açtı.

Deprem nedeniyle dağdan düşen büyük kaya parçaları mahalleye ulaşımın sağlandığı yolları kapattı ve bu yollarda çatlaklar oluştu. Sarsıntı, bazı evlerde de çatlaklara ve yol kenarlarındaki kimi çam ağaçlarının devrilmesine neden oldu.

Bölgeye Muğla Valiliği tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve belediye görevlileri sevk edildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü mahallede vatandaşların tamamı geceyi geçirmek için okul bahçesi ve Geyik Kanyonu girişinde toplandı. AFAD ekipleri çadır kurup battaniye dağıttı, belediye görevlileri de dağdan düşen kaya parçalarını iş makineleriyle kaldırarak yolları ulaşıma açtı.

Ayrıca sağlık ekipleri, geceyi çadırlarda geçiren hasta ve yaşlılara sağlık hizmeti veriyor.

- "Devletimiz bütün kurumlarıyla burada"

Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgeye gelerek çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını belirten Yılmaz, "AFAD ekiplerimiz bölgede çadırları kuruyor. Devletimiz bütün kurumlarıyla burada. İl merkezimizde Valimizin başkanlığında kriz merkezimiz toplantı halinde ve biz buradan bilgi veriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını biz burada karşılıyoruz." dedi.

Yılmaz, vatandaşların geceyi dışarıda geçirmemesi ve en yakın yerleşim alanındaki misafirhanelere taşınması için de minibüsleri hazırladıklarını ifade etti.

Ailesiyle çadırda kalan Sedat Çoban ise uyumaya hazırlandıkları sırada sarsıntıyı hissettiklerini anlattı.

Bölgede 23 Kasım'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmediklerini dile getiren Çoban, şunları söyledi:

"Çadırda yattığımız halde depremi çok şiddetli hissettik. Çadırın bile yere yatıp kalktığını hissettik. Yer yarılacak, yere gideceğiz gibi hissettik. Burada herkes çok panik yaptı. Depremle birlikte çadırı bile terk ettik. Normalde sığınacağımız yeri, çadırı terk edip dışarı kaçtık. Elektrikler kesildi ve dağlardan kopan kayalar düşmeye başladı. Bir an önce buradan ulaşımın daha kolay olabileceği bir yere taşınmak istiyoruz."

Ula ilçesinde 23 Kasım'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem bazı evlerde hasara yol açmış, bölgedeki vatandaşların bazıları kurulan çadırlarda kalmaya başlamıştı.