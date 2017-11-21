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Muğla'da 7 sığınmacı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir otomobilde Suriye uyruklu 7 sığınmacı ile bir organizatör yakalandı. Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Muğla'da 7 sığınmacı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir otomobilde Suriye uyruklu 7 sığınmacı ile bir organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Bodrum ilçesinden deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmaya çalışan kaçakları taşıyan araçların bölgeye geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yol uygulamasında durdurdukları bir otomobilde Suriye uyruklu 7 kaçak ile bir organizatörü yakaladı. Bu arada dur ihtarına uymayarak kaçan 3 otomobilin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Yakalanan kaçaklar ile kaçakların yurt dışına kaçışını organize ettiği öğrenilen araç sürücüsü Mevlüt A, ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaçakların, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla'daki Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

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