Muğla'da adli yıl açılış töreni

MUĞLA (AA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasıyla ilgili olarak, "En kısa sürede bu dosyamızı bitireceğiz." dedi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam ve Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, adaletin hak edene hak ettiğini verebilmek olduğunu söyledi.

Tek tarafı dinleyerek verilen hükümlerin, kararlar doğru olsa bile adil olmayacağını belirten Yavuz, "Ne zulüm, ne merhamet, yalnızca adalet prensiplerinden, ilkelerinden hareketle yeni adli yılın yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Adaletin, hakkın, hukukun tartışılmadığı, mutlak adaletin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum. Kanunların, yasaların bize vermiş olduğu çerçeve içerisinde bu süreci devam ettiriyoruz." dedi.

- "En kısa sürede bu dosyamızı bitireceğiz"

Başsavcı Yavuz, Muğla il merkezinde 15 cumhuriyet savcısı, 23 hakim ile yeni adli yıla hazır olduklarını kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın Muğla'da görüldüğünü hatırlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"En kısa sürede bu dosyamızı bitireceğiz. FETÖ ile darbe ile mücadele bağlamında iddia makamında cumhuriyet savcıları olarak bizler, savunma makamında kıymetli avukat meslektaşlarımız, karar merciinde hakimlerimiz ve mahkeme başkanlarımız ile bu süreci devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Yargının üç sacayağı dediğimiz cumhuriyet savcıları, hakimler ve avukat meslektaşlarımız ile bir bütün halinde, birbirimizi anlayarak, birbirimizin kıymetini ve değerini bilerek, kanunlarımızın, yasalarımızın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde bu süreci devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz."

- "Terör davalarında büyük ve olumlu yol alınmıştır"

Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam da bir önceki adli yılın Türk yargısı için çok yoğun ve zorlu bir süreç içinde geçtiğini dile getirdi.

İş yükünün artmasının en büyük sebebinin 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi olduğunu vurgulayan Saydam, "Artan bu iş yükü nedeniyle Muğla Adliyesinde sadece terör suçlarına bakmak üzere 3. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Ayrıca terör suçlarını bakmaya devam eden Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde de ikinci bir heyet oluşturuldu. Yeni kurulan bu mahkemeler ve özellikle 2. Ağır Ceza Mahkemesinin her iki heyetinin özverili çalışmaları sonucu terör davalarında büyük ve olumlu yol alınmıştır." diye konuştu.

Saydam, Türk yargısının terör örgütü ile haksızlık ve hukuksuzluk yapmadan, yasal hukuk çerçevesi içinde kalarak suçluyu suçsuzdan ayırarak özverili bir mücadele verdiğini söyledi.

- "Adalet yok edilmek istendi"

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun ise yeni bir yargı yılına başladıklarını, umutla, inançla, kararlılıkla, yeni ve yeniden bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Adliyelerin hak aranan, adalet dağıtılan yerler olduğuna işaret eden Uzun, "Ne olduysa son zamanlarda devletimizin engin hoşgörü ve tarafsızlığına hançer sokulup, insanımızın adalet duyguları ve adalete olan güvenleri inanılmaz derecede örselendi. Adalet adeta yok edilmek istendi. Adaletin, devletin temeli olduğu gerçeğini göz önüne aldığınızda, aslında saldırılan ve yok edilmek istenenin devletimiz olduğunu görmek hiç zor olmadı." dedi.