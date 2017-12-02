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Muğla'da aralık ayında deniz keyfi

- Fethiye ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, denize girmenin keyfini yaşadı

Muğla'da aralık ayında deniz keyfi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, aralık ayında deniz keyfi yaşadı.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Fethiye'de, bazı vatandaşlar Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı'nda denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Bazıları da sahilde çocuklarıyla yürüyüş yaptı.

İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen Eyyüp Karakaya, aralık ayında denize girmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi. Geçen yıl da kasım ayında tatile Fethiye'ye gelerek denize girdiğini anlatan Karakaya, "Gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Şu anda denize girilebilir." dedi.

Bu aylarda daha uygun tatil fırsatı olduğuna dikkati çeken Karakaya, bundan dolayı tatil tercihini kışa bıraktığını ifade etti.

Sahilde güneşlenen Hasan Tiryaki ise aralık ayında denize girilebildiğini ve havanın güzel olduğunu söyledi.

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MuğlaDeniz KeyfiFETHİYEÖlüdenizSıcak Hava
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