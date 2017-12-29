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Muğla'da aranan kişinin cesedinin bulunması

- Ölen kişinin gözaltına alınan eşi ile iş arkadaşı tutuklandı

Muğla'da aranan kişinin cesedinin bulunması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan kişinin gözaltına alınan eşi ile iş arkadaşı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaçulha Mahallesi'ndeki tarlada sopa ve bıçakla öldürülen Aziz Özbay'ın (30) cesedinin 16 Aralık'ta bulunmasının ardından çalışma başlattı. Alınan ifade ve delil işlemlerinin ardından tüm şüpheler üzerinde toplanan Özbay'ın eşi Rabia Özbay ile iş arkadaşı Suriye uyruklu İbrahim Şeyh gözaltına alındı.

Rabia Özbay'ın, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ardından adliyeye sevk edilen Özbay ve Şeyh, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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