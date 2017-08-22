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Muğla'da Azerbaycanlı turistler kaza geçirdi

- Yatağan'da devrilen otomobilde yaralanan Azerbaycan uyruklu ikisi çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'da Azerbaycanlı turistler kaza geçirdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobilde bulunan Azerbaycan uyruklu ikisi çocuk 7 turist yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Leyla Şahverdiyeva (22) idaresindeki 34 AAB 549 plakalı otomobil, Muğla-Aydın karayolu Gökpınar Mahallesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki reklam tabelasına çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Şahverdiyeva ile Zarifa Şahverdiyeva (23), Roza Muradlı (4), Fidan (20) ve Mahire Mammadova (49), Melahat (40) ve Kamran Nuriyeva (7) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildeki kişilerin tatillerine Bodrum ilçesinde devam eden bir grup Azerbaycanlı turist olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Muğla-Aydın karayolunun tek şeridi yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Söz konusu otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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