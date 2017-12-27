Muğla'da başı demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, başı bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gümbet Mahallesi Bitez Caddesi'nde, bir köpeğin başının bahçe kapısının demir korkuluklarına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti.

Ekipler, baş kısmı iki demir arasında kalan "Bal" isimli köpeği kurtarmak için hidrolik kesme makası kullandı. Sahibinin, başından bir an olsun ayrılmadığı köpek, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bir süre köpeğine sarılan Canan Geçgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin evde olmadığı sırada köpeğinin sıkıştığını söyledi.

Kendi imkanlarıyla köpeğini kurtaramayınca yardım istediklerini aktaran Geçgil, "Onlar da köpeğimi sağ salim kurtardı. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.