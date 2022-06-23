Muğla’da Bin 56 Üreticiye 18 Milyon Liralık Ekipman Desteği

İlki Yatağan İlçesinde gerçekleştirilen törene Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Kaymakamlık adına Yazı İşleri Müdürü Şirin Celep, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, MHP İlçe Başkanı Arif Güldürüm, ilçe sivil toplum kuruluşlarından Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru, Esnaf odası başkanı Mustafa Kuzu, Esnaf Kefaret Odası Başkanı Ali Suat Tekin, Eczacılar Odası Başkanı Serkan Tekin, Tes-İş Sendika Başkanı Fatih Erçelik ile üreticiler katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende ilk konuşmayı üreticiler adına Cevdet Kulaksız yaptı. Makine-ekipman desteğinden dolayı Bakanlık ve İl Müdürlüğüne teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru konuşmasında üreticilere verilen makine-ekipman desteğinin önemine değinerek destekten faydalana üreticiler adına teşekkür etti. Kırsal alan kavramı nedeniyle mağduriyeti dile getiren Kuru, büyükşehir olmanın getirdiği kırsal kavramın değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz konuşmasında kırsal alan kavramı noktasında üreticilerin mağdur olamaması için Belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve üreticiler her alanda destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Makine – ekipman desteğinden faydalananlara hayırlı olsun dedi.

Desteklerin yüzde 50’si hibe olarak verildi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuşmasında verilen desteklerden ve yapılan projelerden bahsederek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi kapsamında Muğla geneli bin 56 üreticiye 18.273.071,00 lira değerinde toplam 9.133.369,00 TL hibe ödemesi yapıyoruz” dedi.

Saylak konuşmasına şöyle devam etti: “Muğla’da verdiğimiz bu desteklerin ilk dağıtım törenini Yatağan’da yapıyoruz. Bugün burada 255 üreticiye 255 makine-ekipmanı sahipleriyle buluşturuyoruz. Sadece Yatağanda yüzde 50’si yani 1 milyon 500 bin lirası hibe olmak üzere 3 milyon 62 bin lira değerinde makine ekipman desteği verdik. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”