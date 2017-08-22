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Muğla'da bir kişi silahla yaralandı

- Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan zanlının, rahip Santoro cinayetini gerçekleştiren kişinin ağabeyi olduğu belirtildi

Muğla'da bir kişi silahla yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümbet Mahallesi'nde . ile G.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, 'nın tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan G.G. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan zanlının, rahip Santoro cinayetini gerçekleştiren O.A'nın ağabeyi olduğu belirtildi.

Trabzon'daki Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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BodrumGümbetMuğlaSilahlı SaldırıYaralama
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