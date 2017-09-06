Muğla'da cip ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde cip ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Durmuş Zor idaresindeki 06 TIL 36 plakalı cip, Bodrum-Milas karayolu Avşar Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 LJ 994 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle cip, karayoluna savruldu. Araç içerisinde sıkışan Zor, olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince güçlükle çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan Zor, kaldırıldığı Milas'taki özel hastanede yaşamını yitirdi.
Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.