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Muğla'da cip uçuruma devrildi: 2 yaralı

- Araçta sıkışan sürücü UMKE ve itfaiye ekiplerince uçurumdaki araçtan çıkarıldı

Muğla'da cip uçuruma devrildi: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde lüks cipin uçuruma devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mehmet Topladan (28) yönetimindeki 48 PU 622 plakalı cip, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma devrildi. Kazada sürücü Topladan ile araçta bulunan Salih Karcı (29) yaralandı.

Hafif yaralanan Karcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan Topladan'ın kurtarılması için ise olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatte sıkıştığı yerden kurtarılan Topladan, ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alındı.

Topladan’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

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