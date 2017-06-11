Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi
Bayrama otobüs takviyesi
Bayrama otobüs takviyesi
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

Muğla'da "diaspor kristali" kaçakçılığı

- Milas ilçesinde "diaspor kristali" kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde "diaspor kristali" kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Bafa Mahallesi'nde özel şirkete ait maden sahasında hareketlilik olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından H.S. ve R.D, saklandıkları yerde yakalandı.

Arkadaşlarının yakalandığını fark eden M.Y. de güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada bin 300 gram işlenmemiş "diaspor kristali"yle, kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "maden kaçakçılığı" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

"Diaspor kristali", dünyada yalnızca Milas'tan çıkarılan ve işlendikten sonra süs taşı olarak binlerce dolara satılan maden olarak biliniyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Diaspor KristaliKaçakçılıkMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5