MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde "diaspor kristali" kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Bafa Mahallesi'nde özel şirkete ait maden sahasında hareketlilik olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kendilerini fark ederek kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kovalamaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından H.S. ve R.D, saklandıkları yerde yakalandı.

Arkadaşlarının yakalandığını fark eden M.Y. de güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada bin 300 gram işlenmemiş "diaspor kristali"yle, kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "maden kaçakçılığı" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

"Diaspor kristali", dünyada yalnızca Milas'tan çıkarılan ve işlendikten sonra süs taşı olarak binlerce dolara satılan maden olarak biliniyor.