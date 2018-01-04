Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Muğla'da erkek cesedi bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, açık kömür ocağında biriken suda erkek cesedi bulundu. Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisinde mantar toplamaya giden İbrahim Kara, köpeğinin tepki vermesi üzerine kömür ocağında biriken...

Muğla'da erkek cesedi bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, açık kömür ocağında biriken suda erkek cesedi bulundu.

Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisinde mantar toplamaya giden İbrahim Kara, köpeğinin tepki vermesi üzerine kömür ocağında biriken suda ceset olduğunu fark etti.

Kara'nın, yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye Menteşe Jandarma Komutanlığı, Bayır Karakol Komutanlığı ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgenin etrafı suyla kaplı olduğu için AFAD ekipleri, erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak kıyıya ulaştırdı.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin adından otopsi ve kimlik tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CesetKömür OcağıMenteşeMuğla
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5