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Muğla'da "gaybubet evi" operasyonu

- Menteşe ilçesinde ByLock kullandıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Muğla'da

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin işçi yapılanması ve yurtlardan sorumlu mensuplarının gizlendikleri ve faaliyetlerini devam ettirdikleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Emirbeyazıt Mahallesi'nde "gaybubet evi" olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese gerçekleştirilen operasyonda, haklarında Muğla Ağır Ceza Mahkemelerince yakalama kararı bulunan örgütün işçi yapılanmasından sorumlu yönetici T.K., yurtlardan sorumlu yönetici kadınlar A.K., Z.K. ile Afyon ile Denizli'deki soruşturmalar kapsamında aranan İ.Ö. ve M.K. gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramalarda sahte kimlik belgeleri bulundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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"gaybubet Evi"FetöMuğla
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