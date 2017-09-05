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Muğla'da geçen yıl işlenen cinayet aydınlatıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yıl önce av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Bayram Kireşci'nin katil zanlıları olduğu iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. Kireşci'nin Fethiye'de 26 Temmuz 2016'da kaybolması ve 5 gün sonra...

Muğla'da geçen yıl işlenen cinayet aydınlatıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yıl önce av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan Bayram Kireşci'nin katil zanlıları olduğu iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Kireşci'nin Fethiye'de 26 Temmuz 2016'da kaybolması ve 5 gün sonra Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisinde av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin soruşturmada failler ilk etapta tespit edilemedi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar açılan dosya üzerinde yapılan çalışma sonucunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kireşci'nin kaybolmadan önce son olarak arkadaşı Mustafa A'nın (37) iş yerinde olduğunu belirledi. Mustafa A'nın iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, iş yerinde çalışan Fatih A. (40), . T.K. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa A. ve Fatih A. "tasarlayarak kasten öldürmek" iddiasıyla tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

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