Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Atlı (35) yönetimindeki 48 FV 036 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı'nda Esra Küçükpolat'ın (38) kullandığı 35 KP 404 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Süleyman Atlı ve aynı araçta bulunan Emir Enes Atlı (5) ile Hatice Atlı'nın (34) yanı sıra diğer otomobilin sürücüsü Esra Küçükpolat yaralandı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Küçükpolat, itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılabildi.
Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Küçükpolat'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.