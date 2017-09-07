Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

- Fethiye'deki kazada, otomobillerden birinde sıkışarak ağır yaralanan kadın sürücü itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılabildi

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Atlı (35) yönetimindeki 48 FV 036 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı'nda Esra Küçükpolat'ın (38) kullandığı 35 KP 404 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Süleyman Atlı ve aynı araçta bulunan Emir Enes Atlı (5) ile Hatice Atlı'nın (34) yanı sıra diğer otomobilin sürücüsü Esra Küçükpolat yaralandı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Küçükpolat, itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılabildi.

Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Küçükpolat'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FETHİYEMuğlaOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5