Muğla'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar mevkisi sanayi sitesi yakınlarında yıkılması planlanan deponun çatı katında bir firma tarafından çalışma başlatıldı.

İşçiler Ayhan Ay ve Yücel Bütün, bazı malzemelerin alınması amacıyla çatıya çıktı. Bir süre çatıda çalışan işçiler, üzerinde bulundukları malzemenin çökmesi sonucu yaklaşık 5 metreden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede işçilerden Ayhan Ay'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Yücel Bütün ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bütün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.