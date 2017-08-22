MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaybolan mesleklerin yeniden canlandırılması için teşvik edici rol üstlenecek, kentin kültürünün ve gastronomisinin tanıtımını yapacak "Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi" açıldı.

Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi'nin açılışını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültür evinin öneminin sadece ekonomi ve turizmle sınırlı olmadığını, medeniyetin değerlerini ve kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak açısından da önem taşıdığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, "Marmaris, doğasıyla ve yetiştirdiği değerlerle Türkiye'nin göz bebeği. Müthiş bir iklim, doğa, toprak ve böyle güzel insanlar vermiş. Burada güzel bir başarı hikayesi yazacağımıza inanıyorum. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Daha ileriye gitmek daha da zengin olmak istiyorsak yolu tek, birliktelikten başka çare yok." diye konuştu.

- "Geçmişle bağ kurulacak"

Vali Civelek de zengin bir tarihe sahip Marmaris'in değişik kültürlere ev sahipliği yaptığını, tarihsel, kültürel, doğal güzellikleriyle önemli bir yerde bulunduğunu kaydetti.

Kültür evinin başka projelere de örnek olduğunu aktaran Civelek, burada geçmişle bağ kurulacağını, bireysel ve toplumsal yarar sağlanacağını anlattı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı ve kültür evini hayata geçiren firmanın sahibi Mehmet Baysal da ilçenin Türk turizmine katkı sunduğunu ifade etti.

Kültür evini, geçmişin değerlerini yaşatmak için kurduklarını vurgulayan Baysal, "Üst katında Marmaris'in yaşamı anlatılmakta, alt katında kaybolan tatlar bölümünde Marmaris'in yerel tatları sunuluyor. Kaybolan meslekler bölümünde ilçemizin geçmişteki meslekleri ve Marmaris kültürünü anlatan çeşitli hediyeler yer almakta. Ürünlerin hepsi de markalıdır." ifadelerini kullandı.

- Kapurcuk

Kapurcuk adı verilen Kültür ve Gastronomi Evi'nin 79 yıllık binası aslına uygun restore edilerek içi Marmaris kültürüne ait antika eşyalarla döşendi. Kaybolan tatlar, kültürel miras, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin anlatıldığı üç ayrı bölümden oluşan evde, tamamen yöresel ve organik ürünler tanıtılıyor.

Kapurcuk evi, her gün 10.00-22.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.