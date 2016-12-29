Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Muğla'da kar yağışı ulaşımı aksattı

- Seydikemer ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu'nun bin 300 rakımlı Karabel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı

Muğla'da kar yağışı ulaşımı aksattı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Fethiye-Antalya Karayolu'nun bin 300 rakımlı Karabel Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Başta tır ve kamyon şoförleri olmak üzere ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yol kenarlarında araçlarına zincir taktı.

Karayolunda devam eden yağışın trafik akışını durdurmaması için ekipler aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

Fethiye'den Antalya'ya giden tır şoförü Ferhat Turunç, sürekli bu yolda çalıştığını belirterek, "Kar nedeniyle yolda mahsur kaldım. Lastiklere zincir taktım." dedi.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar yağışı yarın etkisini kaybedecek.

Yetkililer, soğuk hava nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma için de sürücüleri uyardı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıKarayoluMuğlaSeydikemer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.