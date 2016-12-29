Muğla'da karda mahsur hastayı UMKE kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yoğun kar nedeniyle görev yaptığı mermer ocağında mahsur kalan ve hastalanan bekçi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karabel mevkisinde bir mermer ocağında bekçilik yapan İhsan Karahan (63) rahatsızlandı. Mermer ocağının bulunduğu alanda etkili olan kar yağışı nedeniyle kendi imkanlarıyla ilçeye ulaşamayan Karahan, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen UMKE'nin aracı da bir süre ilerledikten sonra, yolun yoğun karla kaplı olması nedeniyle hastaya ulaşamadı. Yolun, Seydikemer Belediyesinin olay yerine gönderdiği iş makinesi yardımıyla açılması sayesinde ekipler, yaklaşık 2 saatte hastaya ulaşabildi. UMKE'nin aracına alınan hasta, Fethiye-Antalya karayolunda bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Daha önce de kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Karahan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



