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Muğla'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatı

- İstanbul'dan Bodrum ilçesine kargoyla gönderilen uyuşturucuya el konuldu - Uyuşturucunun narkotik köpeğince bulunması polis kamerasınca kaydedildi

Muğla'da kargoyla uyuşturucu sevkiyatı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kargoyla gönderilen bir kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan kargoyla ilçeye uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir kargo şirketinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir kilogram skunk bulundu.

Gözaltına alınan C.G'ye, uyuşturucu kullanmak suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Uyuşturucunun narkotik köpeği tarafından bulunması, polis kamerasınca kaydedildi.

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BodrumMuğlaNarkotik KöpeğiUyuşturucu
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