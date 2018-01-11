Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Muğla'da kayıp iş adamını arama çalışması

- Bodrum ilçesinde kaybolan iş adamı Özdemir'in bulunması için AKUT ekiplerince arama çalışması başlatıldı

Muğla'da kayıp iş adamını arama çalışması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan iş adamının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bodrum'da 6 Ocak'tan beri haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan iş adamı Ali Özdemir'in bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri iş adamının aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı.

AKUT Bodrum Lideri Saadettin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine 12 kişilik gönüllüyle arama çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaların iş adamı Özdemir'in aracının bulunduğu bölgede sürdüğünü belirten Uslu, "Araziye gittiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok ancak aracı burada görülmüş. Kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmak adına arama çalışmasını buradan başlattık." dedi.

Kuşadası ekiplerinden de köpekli arama desteği istediklerini belirten Uslu, hava şartlarının uygun olduğu anda drone destekli arazi taraması yapılacağını da kaydetti.

Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan Özdemir'in aracı Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkutAli ÖzdemirBodrumİş AdamıKayıpMuğlaPolis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5