Muğla'da kayıp iş adamını arama çalışması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan iş adamının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bodrum'da 6 Ocak'tan beri haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan iş adamı Ali Özdemir'in bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyeleri iş adamının aracının görüldüğü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı.

AKUT Bodrum Lideri Saadettin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine 12 kişilik gönüllüyle arama çalışmasını yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaların iş adamı Özdemir'in aracının bulunduğu bölgede sürdüğünü belirten Uslu, "Araziye gittiğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok ancak aracı burada görülmüş. Kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmak adına arama çalışmasını buradan başlattık." dedi.

Kuşadası ekiplerinden de köpekli arama desteği istediklerini belirten Uslu, hava şartlarının uygun olduğu anda drone destekli arazi taraması yapılacağını da kaydetti.

Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan Özdemir'in aracı Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuştu.