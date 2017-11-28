Muğla'da kazayla vurularak şehit olan er

KOCAELİ (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde nöbet değişimi sırasında kazayla vurulduğu iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan jandarma er Ömer Özavcı'nın (20) cenazesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde toprağa verildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Orhangazi Camisi'ne getirildi.
Şehidin babası Mustafa, annesi Hatun, ağabeyi Ali ve 10 yaşındaki kardeşi Bilal Özavcı, burada taziyeleri kabul etti.
İl Müftü Yardımcısı Bayram Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından askeri tören gerçekleştirildi.
Şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bu arada şehidin yakınları, gözyaşı döktü.
Şehidin cenazesi, daha sonra Diliskelesi Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile mülki ve askeri erkan katıldı.
Öte yandan törene, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından çelenk gönderildiği görüldü.