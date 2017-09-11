Muğla'da kruvaziyer turizm

MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Thomson Dream" adlı kruvaziyer, bin 510 yolcusuyla Marmaris Limanı'na yanaştı.

Sabahın ilk ışıklarıyla limana yanaşan gemide, çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 510 yolcu ve 630 kişilik mürettebat bulunuyor. Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Turistlerden bazıları, otobüslerle kral mezarlarıyla ün yapmış, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ne gitti, bir kısmı da jeep safariyi tercih etti. Bazı turistler de Marmaris'teki yat limanında yürüdü, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

Thomson Dream'in bu gece Marmaris'ten ayrılarak Yunanistan'ın Siros Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris Limanı'na bu yıl daha önce 2 kez gelen "Thomson Dream" adlı kruvaziyerin üçüncü ve son kez limanı ziyaret ettiğini söyledi.