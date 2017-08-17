Muğla'da kuyumcudaki kavga güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyumcu dükkanında bir kişinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İçmeler Mahallesi'nde kuyumcu M.E.C. yanındaki 3 kişiyle aynı caddede dükkanı bulunan kuyumcu H.K'nin iş yerine gitti. Taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada sopayla darbedilen H.M, şüpheliler olay yerinden ayrıldıktan sonra durumu polise bildirdi.
Hastaneye kaldırılan H.K'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.E.C, S.İ. ve L.A, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çıkan tartışmada silah doğrultulan H.K'nin darbedildiği görülüyor.