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Muğla'da maki yangını

- Muğla'nın Yatağan ilçesinde, çöplükte başlayan ve makiliğe sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'da maki yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, çöplükte başlayan ve makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bozüyük Mahallesi Kırtaştepe mevkisindeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek alanın yakınındaki makiliğe sıçradı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 4 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 40 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık makilik alan zarar gördü.

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