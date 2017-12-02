Muğla'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Yakup Taş (60) yönetimindeki 17 HP 532 plakalı minibüs, Marmaris-Datça karayolu Hisarönü Mahallesi Bozburun kavşağında Mehmet Demirel'in (59) kullandığı 48 SP 064 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte minibüste bulunan Dilek Çalışkan (37), Emine Taş (64), Ayberk Çalışkan (1), İclal Çalışkan (12) yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılardan bazıları Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Dilek Çalışkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.