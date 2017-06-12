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Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yaya ağır yaralandı. Cahit Gündüz Caddesi'nde Okan Karayazı'nın (23) kullandığı 48 JJ 302 plakalı motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken...

Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yaya ağır yaralandı.

Cahit Gündüz Caddesi'nde Okan Karayazı'nın (23) kullandığı 48 JJ 302 plakalı motosiklet, iddiaya göre seyir halindeyken ön tekerleğini kaldırdı. Ön tekerleği havada bir süre seyreden Karayazı, yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Can Kaplan'a (24) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek önce yol kenarında park halindeki bir araca, ardından bir restoranın duvarına çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Karayazı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kaplan, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan motosikletin çaptığı araç ve restoranda hasar oluştu.

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1 Ölü 1 YaralıFETHİYEMotosiklet KazasıMuğla
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