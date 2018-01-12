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Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu. Beşkaza Meydanı'nda yürüyüş yapan çevre sakinleri, kordonda bağlı bulunan teknelerin arasında hareketsiz bir caretta caretta türü deniz...

Muğla'da ölü caretta caretta bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Beşkaza Meydanı'nda yürüyüş yapan çevre sakinleri, kordonda bağlı bulunan teknelerin arasında hareketsiz bir caretta caretta türü deniz kaplumbağası gördü. Deniz kaplumbağasının ölü olduğunun anlaşılması üzerine Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine haber verildi.

DEKAMER’den gelen görevliler, ölü kaplumbağayı denizden çıkarmak istedikleri sırada caretta carettanın misinalara dolandığı belirlendi. Kaplumbağa vatandaşların da yardımıyla denizden çıkarıldı.

DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta carettanın 45-50 yaşlarında erkek olduğunu söyledi. Benzer ölümlerle karşılaştıklarını belirten Menzek, merkeze götürecekleri kaplumbağa üzerinde gerekli incelemelerin yapılacağını bildirdi.



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