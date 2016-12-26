"Muğla'da orman yangını riski devam ediyor"

MUĞLA (AA) - Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, aralık ayında yağışların mevsim normallerinin altında kaldığına işaret ederek, bölgede orman yangını riskinin devam ettiğini bildirdi.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde soğuk hava ve karla mücadele edilirken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ise orman yangınlarıyla mücadelesinin sürdüğünü söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde aralık ayında 17 orman yangını çıktığını belirten Çelik, yangınlarda 14,5 hektar alanın zarar gördüğünü kaydetti.

Ekiplerin soğuk hava şartlarında alevlerle mücadele ettiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bölgemizde son yılların en kurak kış mevsimi yaşanıyor. Şu ana kadar aralık ayında yağışlar mevsim normallerinin çok altında. Bu yüzden kış aylarında olmamıza rağmen bölgemiz hala orman yangınları açısından risk altında. Özellikle son bir hafta içinde 5 orman yangını çıktı. Ekiplerimiz bazı noktalarda eksiyi bulan derecelerde alevlerle mücadele etti.Kendilerine teşekkür ediyorum."

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bu yıl 26 Aralık itibarıyla 365 orman yangını çıktığı bilgisini veren Çelik, "Bu yangınlarda 476 hektar alan yandı. Yine orman sınırları dışında meydana gelen ve ziraat yangını olarak adlandırılan 226 yangın çıktı. Bu ziraat yangınlarında ise 788 hektar alan yandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde geçtiğimiz yıl 244 orman yangını çıkmış ve 176 hektar alan yok olmuştu." dedi.