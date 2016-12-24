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Muğla'da otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

- Sürücü hayatını kaybetti

Muğla'da otomobil denize düştü: 1 ölü 3 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Akarca Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde Yılmaz Akgün (32) yönetimindeki 09 CBV 25 plakalı otomobil, yoldan çıkarak denize düştü.

Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerinin yardım istemesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Otomobildekilerden Edanur Yılmaz (17) ve Yunus Emre Ayhan (17) kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Sürücü Akgün ile Tuğçe Özay (17) ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgün'ün müdahaleye rağmen kurtarılamadığı, Özay'ın ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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