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Muğla'da sazlık alandaki yangın

- Dalaman ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 15 hektarlık alanda zarara yol açtı

Muğla'da sazlık alandaki yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde dün gece sazlık alanda çıkan yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

Kapıkargın Mahallesi Kocagöl'deki sazlık alanda dün henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan alandaki yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

Dalaman Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Süleyman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocagöl'ün göçmen kuşların konaklama ve beslenme alanı olduğunu vurgulayarak, yangının avcılar tarafından çıkarılmış olabileceğini iddia etti.

Kapıkargın Mahallesi Muhtarı Sedat Orhan ise yangını fark eder etmez itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyledi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını anlatan Orhan, "Burası 1. derece koruma altında. Böyle olmasını istemezdik. Çıkış nedenini bilmiyoruz." dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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DalamanMuğlaSazlık Alan Yangını
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