Muğla'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından şehit yakınlar ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Vali Konağı'nda düzenlenen programda Vali Çiçek ve eşi Hülya Çiçek, şehit yakınları ile gazileri karşılayarak sohbet etti.

Çiçek, yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin en değerli varlıklarını vatan için kaybettiklerini söyledi.

Şehit ailelerinin devlete ve millete emanet olduğunu kaydeden Amir Çiçek, "Bu daveti başka yerlerde verebilirdik. Ama biz istiyoruz ki burası herkese açık olsun. Özellikle şehit yakınlarına ve gazilerimize. Geçen yıl ramazan ayında yine sizlerle burada iftar programında bir araya geldik. Vali Konağında düzenlenen bu iftar programlarını geleneksel hale getiriyoruz. Benim ve eşimin davetini kırmayıp geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şehitlerin emanetine devletin ve milletin sahip çıktığını belirten Vali Çiçek, şöyle konuştu:

"Bölücü terör örgütleri ile vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı için mücadele kapsamında şehitler verdik. Her bir şehidimizin hatırası sonsuza dek yüreğimizde yaşayacaktır. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin emaneti olan yakınları ve gazilerimiz bizlerin en değerli varlıklarıdır. Çünkü onlar birliğimiz, beraberliğimiz ve vatanımız için en aziz varlıkları olan canlarını feda etmişlerdir. Emanetlere sahip çıkmak en temel vazifemizdir. "

Konuşmaların ardından şehit yakınlarına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Vali Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek, şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akkuş da Vali Çiçek'e şehit aileleri için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Güneydoğu Gazisi Metin Gülay, 6 Nisan 2006'da Elazığ'da mayınlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Yarbay Alim Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın yazdığı "Bayrak Aşkı" adlı şiiri okudu. Bu sırada programa katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Programa şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili İlkay Türkoğlu, Valilik Özel Kalem Müdür Vekili ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Baki Gencel ve eşleri katıldı.