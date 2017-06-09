Muğla'da şehit yakınları ve gazilere iftar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Muğla Valisi Amir Çiçek tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve eşi Hülya Yüksel, şehit yakınları ile gazileri karşıladı. Vali Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek de davetlilerle yakından ilgilendi.

Vali Çiçek, yaptığı konuşmada, bir yıl önce Marmaris'in 15 Temmuz'da üzerine düşeni yaptığını, vatanı bölmeye çalışanlara fırsat vermediğini dile getirerek, "Bu devlet kurulurken şehitlerin kanı var, gazilerin kanı var. Bu ülke kurulsun diye canını vermiş bu millet. 15 Temmuz'da da elbetteki bu vatanı koruyacaktık. O gece Marmaris'te güvenlik güçlerimiz canla başla mücadele etti." dedi.

Çiçek, Marmaris'in emniyet güçleri ve halkıyla cumhurbaşkanını korumak için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Canlarını düşünmediler. O gece ölmek varsa vatan var diyen o polisleri bizzat gördüm. Şehitlerimiz oldu. Onlar ölmediler. Eğer bu ülke parçalansaydı şehitlerimizin o zaman ruhları sızlardı. Marmaris kendi görevini yaptı ve yapmaya devam ediyor. O gece meydanda sabahlara kadar tek vücut oldular. Bu dalga dalga büyüdü Muğla'nın bütün ilçelerine yansıdı. 16 Temmuz'da ülkemiz dimdik ayaktaydı." diye konuştu.

Şehitlerin emanetlerini iyi korumanın görevleri olduğunu belirten Vali Çiçek, şehit yakınlarına devlet ve millet olarak sahip çıkacaklarını belirtti.

Çiçek, şehitlerin vatanın bölünmez bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve Türk bayrağını emanet olarak bıraktığının altını çizerek, "Bunları korumamız kollamamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Hepimize görev düşüyor çalışacağız, üreteceğiz, görevimizi çok iyi yapacağız." dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Abdurrahman Koçak dua yaptı. Şehit yakınlarına Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Konuşmaların ardından gazisi Metin Gülay, 6 Nisan 2006'da Elazığ'da mayınlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Yarbay Alim Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz'ın yazdığı "Bayrak Aşkı" adlı şiiri okudu. Bu sırada programa katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Programa şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ali Çekiç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cafer Öz, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve eşleri de katıldı.