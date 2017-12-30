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Muğla'da şiddetli yağış tarım arazilerini vurdu

- Fethiye'de etkili olan sağanak, sera ve tarım arazilerinde hasara yol açtı

Muğla'da şiddetli yağış tarım arazilerini vurdu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda sera ve tarım arazisi sular altında kaldı.

İlçede dün akşam kuvvetini artıran yağış nedeniyle Karagedik Mahallesi'ndeki tarım arazileri, kabak ve domates seralarında su baskınları oldu.

Bazı vatandaşlar tıkanan su kanallarını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri ise iş makineleriyle su giderlerini açmak için çalışma başlattı.

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanalların ucunun kapalı olduğunu, yetkililere başvurmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten Canözü, "5 yıldır bu soruna çözüm bulunamadı. Bir vatandaşın tapulu yerine girilemediği için şiddetli yağışta mahallemizdeki çiftçimiz zarar görüyor." dedi.

Serasını su basan Bayram Çaldır da yılda yaklaşık 10 bin lira masraf ettikleri seralarında her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ifade etti. Çaldır, yaklaşık 30 bin lira zararı olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakini Feridun Alaylı ise su kanalları temizlenmediği için yağışta seralarının sular altında kaldığını anlattı.

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