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Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açılan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde Uğur Kızıltaş ile Hayati K, Bayraktepe mevkisinde,...

Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açılan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde Uğur Kızıltaş ile Hayati K, Bayraktepe mevkisinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan Ö. ile buluştu.

Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle Uğur Kızıltaş ve Hayati K'ye ateş açtı. Olayda Kızıltaş ve Hayati K. yaralandı, Ramazan Ö. ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı olmasına rağmen durumu ağır olan arkadaşını hastaneye götürmeye çalışan Hayati K, otomobiliyle Atatürk Caddesi'ne kadar gelebildi. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine yola çıkan 112 Acil Servis ekibi, Hayati K'nin kullandığı otomobille buluştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen Uğur Kızıltaş, hayatını kaybetti.

Hayati K. ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ramazan Ö'nün yakalanması amacıyla jandarma tarafından geniş çaplı araştırma yapıldı.

İstihbarat çalışması sonucu Fethiye ilçesindeki annesinin evinde saklanırken yakalanarak gözaltına alınan zanlı, Menteşe ilçesine getirildi.

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1 ölü1 YaralıCinayetMenteşeMuğla
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