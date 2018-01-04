Muğla'da sis etkili oluyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da yoğun sis etkili oluyor.
Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.
Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını yakmaları, takip mesafesini korumaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle şehir içinde yaya geçidini kullananları da trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.
Öte yandan görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Muğla-Aydın, Muğla-Denizli karayolunda da sürücüler zor anlar yaşadı.