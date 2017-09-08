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Muğla'da sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

- HAYDOS Başkanı Dağdelen: - "Bu konuya dair en küçük bilgisi olan lütfen bizimle iletişime geçsin. Bütün ihbarlar gizli kalacaktır. Bu konuda şahitlik yapacak, sağlıklı bilgi verecek kişiye 3 bin lira para ödülü vereceğiz"

Muğla'da sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir parkta 11 sokak köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki parkta belediye temizlik işçileri, 13 köpeğin hareketsiz yattığını görünce Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) yetkililerine haber verdi.

Olay yerine gelen veteriner hekimler ve HAYDOS üyeleri, 11 köpeğin telef olduğunu tespit etti, 2 köpek ise tedavi edildi.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin zehirlenmesini vahşet olarak nitelendirdi. Dağdelen, yapılanın köpek katliamı olduğunu, bu vahşeti görüp de yetkililere bildirmeyenlerin de suça ortak olduğunu ifade etti.

- İhbar edene para ödülü

Köpeklerin 11'inin zehirlenerek öldürüldüğünü, bazı köpeklerin hala can çekiştiğini belirten Dağdelen, şunları kaydetti:

"Yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. 2 köpeğimizi kurtardık. Ağzında salyalarla dolaşan birçok köpeğimiz de kayıp. Bu köpeklerimizin hepsi küpeli, aşılı ve zararsız. Bunu yapanlar sapık ve sadist kişilerdir. Bu konuya dair en küçük bilgisi olan lütfen bizimle iletişime geçsin. Bütün ihbarlar gizli kalacaktır. Bu konuda şahitlik yapacak, sağlıklı bilgi verecek kişiye 3 bin lira para ödülü vereceğiz."

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