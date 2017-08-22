Muğla'da temel atma töreni

MUĞLA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "En büyük sermaye ne altın ne petrol, eğitimli insan. İstediğin kadar petrolün, altının olsun, eğitimli insan olmayınca bunların hepsini kaybediyorsun. Ülkemizin geleceği olan çok eğitimli, nitelikli insana ihtiyacımız var." dedi.

TOBB tarafından, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaptırılacak Muğla TOBB Fen Lisesinin temeli, Hisarcıklıoğlu, Vali Esengül Civelek ve protokol üyeleri tarafından atıldı.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, TOBB’un en çok yatırım yaptığı alanların başında eğitimin geldiğini söyledi. Bu kapsamda Muğla'da beşinci fen lisesinin temelini attıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bir sonraki Muğla programında da Muğla TOBB Fen Lisesi'nin açılışını yapacaklarını belirtti.

Zenginleşmenin yolunun eğitimden geçtiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, her türlü yatırımın riski bulunduğunu fakat eğitime yapılan yatırımın risksiz olduğunu söyledi.

Eğitime yapılan yatırımın ülke kalkınmasına sağladığı katkıya dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik olunca Allah rahmetini veriyor. En büyük sermaye ne altın ne petrol, eğitimli insan. Bugünkü dünyada bu. İstediğin kadar petrolün, altının olsun eğitimli insan olmayınca bunların hepsini kaybediyorsun. Ülkemizin geleceği olan çok eğitimli, nitelikli insana ihtiyacımız var. İşte temelini attığımız bu fen lisesi, hem Muğla'nın hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu başarılı gençlerimizi yetiştirecek. İnşallah bu fen lisesinden mezun olacak gençlerimiz ilim sahibi olacaktır. Devir icat çıkarma devri. İşte bu fen lisesi çocukların icat çıkararak geliştireceği yer olacak. Ben bunun böyle olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü bizim gençlerimizde bu heyecanı ve arzuyu görüyorum."

- "Bilişim ve teknoloji çağında çok daha fazla çalışmak gerekiyor"

Vali Civelek de fen liselerinin ayrıcalıklı ve özellikli okullar olduğuna işaret ederek, burada eğitim gören öğrencilerin, fen ve matematik alanında yetenekli, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, teknolojiyi iyi kullanan gençler olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kalkınması için eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Civelek, bilişim ve teknoloji çağında çok daha fazla çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Muğlaspor Kulübü Başkanı Haluk Beyimoğlu, Hisarcıklıoğlu'na üzerinde ismi yazılı 48 numaralı formayı hediye etti.