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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

- Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi öldü, 4 yaralandı

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe İlçesi’ndeki trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla-Denizli Karayolu'nda Ali Aslan Gürsü yönetimindeki 35 AC 4717 plakalı otomobil, seyir halinde iken sürücünün geri manevra yapması sonucu arkadan gelen ve Mehmet Ergün’ün kullandığı 54 BD 792 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Ergün’ün kullandığı otomobil, yolun kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ergül ile aynı araçta bulunan Hülya Ergün (72), Melih Ergün (17), Zühtü Ergün (76) ve Meryem Ergün (78) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan 78 yaşındaki Meryem Ergün yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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MuğlaTrafik Kazsı
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