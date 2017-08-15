Muğla'da trafik kazası: 1 ölü

MUĞLA (AA) - Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Bodrum-Milas karayolu Meşelik mevkisinde Ender Öz'ün (28) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle bir araç çarpıştı, sürücü araçla olay yerinden kaçtı.
Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Öz, hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Öz'ün yakınları ve arkadaşları sinir krizi geçirdi.
Bir haftalık nişanlı olduğu öğrenilen Öz'ün cesedi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından araçla olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.