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Muğla'da yapı markette yangın

- Bodrum'da bir yapı markette çıkan ve güçlükle söndürülen yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi dü - Patlamaların meydana geldiği yangın anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca da görüntülendi

Muğla'da yapı markette yangın

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir yapı markette çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde bulunan bir yapı markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanıcı maddeler de bulunduğu için binanın tamamını saran ve zaman zaman patlamalar yaşanan alevlere güçlükle müdahale etti.

İş yeri çalışanları ve vatandaşların söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yapı markette büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Bu arada, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, zaman zaman patlamalar olduğu ve alevlerin tüm binayı sardığı görülüyor.

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BodrumİtfaiyeMuğlaYangınYapı Market
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