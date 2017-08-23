Muğla'da yaralı oklu kirpi tedavi altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaralı bulunan oklu kirpi, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Bakımevinde tedavi altına alındı.

Sarsala Koyu’nda tatil yapan vatandaşlarca yaralı bulunan oklu kirpi için yardım istendi.

Hayvan ambulansıyla olay yerine giden HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ve ekibince bakımevine götürülen kirpinin tedavisine başlandı.

HAYDOS Başkanı Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kirpinin kesici bir aletle yaralandığını tespit ettiklerini söyledi.

Kirpinin yarasının insan eliyle yapıldığını anlatan Dağdelen, "Ciddi bir kesik var. Kesinlikle kaza değil. Kasıtlı olarak yapılmış. Hekimlerimiz yarayı temizledikten sonra itinalı bir şekilde diktiler. Kontrol altında tutuyoruz. Tedavisi tamamlandıktan sonra yaklaşık 15 gün içinde oklu kirpiyi doğal ortamına bırakacağız." diye konuştu.

Dağdelen, bakımevinin maskotu haline gelen ve "Rıfkı" adını verdikleri kirpiye en iyi şekilde bakıldığını dile getirdi.



